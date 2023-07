Notizie Calcio Napoli - Samuel Chukwueze, accostato al Napoli, sembra ormai prossimo al trasferimento al Milan.

Samuel Chukwueze

Milan, si chiude per Chukwueze

Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club rossonero è al lavoro per chiudere l'affare quanto prima, questo significa però che Daichi Kamada non potrà essere un giocatore di Pioli, visto che lo slot per l'extracomunitario verrà speso per l'esterno nigeriano.