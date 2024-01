Calciomercato Napoli - Futuro ancora azzurro per Matteo Politano, arrivano ulteriori conferme.

Mercato Napoli, Politano firma il rinnovo

“Il Napoli non ha intenzione di vendere Matteo Politano nonostante la proposta della squadra saudita Al Shabab”, annuncia infatti l’esperto di mercato Fabrizio Romano via social. Pronto quindi l’accordo per proseguire insieme: “Nuovo accordo col Napoli molto vicino e che verrà firmato presto: scadenza 2028, tre anni più opzione. L’Arabia sarà un’opzione per il futuro, non ora”, conclude.