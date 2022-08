Fabian Ruiz al Psg! CorSport: blitz sceicco Al-Khelaifi, affare in chiusura. Le cifre esatte

Calciomercato Napoli, clamorosa svolta per Fabian Ruiz. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport il centrocampista spagnolo andrà al Psg.

Fabian è pronto a partire: lo vuole il Psg. Ieri lo spagnolo è stato escluso dalla partita contro l'Espanyol per un generico affaticamento di comune accordo con la Ssc Napoli per evitare complicazioni. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport

Lo tratta il Paris e offre più o meno 25 milioni tra base fissa e bonus. Niente male per un giocatore in scadenza che, tra l'altro, ha ribadito a più riprese la sua volontà di non rinnovare. Una storia chiusa e complicata da tempo. Fabian è in partenza: la trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale. Il Psg è venuto fuori di gran carriera, in silenzio, ed è pronto ad affondare il colpo".