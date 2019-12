Fabian Ruiz, Cm.com: trattativa in stand-by per il rinnovo, ADL vuole blindarlo con una maxi clausola

Ultimissime mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi in casa Napoli è senza ombra di dubbio quello di Fabian Ruiz. Lo spagnolo, infatti, vive un periodo di appannamento piuttosto lungo ma nonostante ciò continua ad essere seguito molto da vicino dai due top club per eccellenza del calcio iberico, vale a dire il Real Madrid ed il Barcellona (con le merengues in prima linea). Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, però, Aurelio De Laurentiis vorrebbe blindare il suo gioiello, ritoccando ovviamente verso l'alto l'ingaggio da circa 1,5 milioni di euro all'anno che attualmente percepisce l'ex Betis. La trattativa per il rinnovo al momento è però in stand-by, con l'intenzione del club che è quella di inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria a cifre altissime. Al di là di questo, la richiesta che fa la proprietà azzurra per lasciar partire il mediano è di circa 80-90 milioni di euro.

Fabian Ruiz