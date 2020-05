Fabian-Real, la rivelazione di Bruno Longhi: "In Spagna paletti di mercato, il Governo ha imposto ai club di acquistare solo a fronte di cessioni paritarie"

Ultime calciomercato Napoli. Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Oggi è una giornata molto importante per il futuro del calcio italiano, anche perché c’è una situazione anomala nel resto d’Europa con i vari campionati che hanno preso strade diverse.

Sirene di mercato per Fabian? Al momento in Spagna c’è una situazione molto complessa, con il governo che ha concesso la cassa integrazione alle società. Per questo il mercato sarà molto diverso rispetto al passato: proprio il Governo ha intimato ai club di non fare acquisti se non conseguenti a cessioni di pari valore".