Fabian-PSG, SKY: è il piano segreto di Campos, ci lavora da settimane! Keylor Navas affare slegato

Calciomercato Napoli - Pista caldissima quella relativa a Fabian-PSG emersa questa mattina. Ma in realtà , come svela il collega Fabrizio Romano di Sky, le parti ci stanno lavorando già da un bel po’.Â

“Fabián Ruiz al Paris Saint-Germain fa parte del piano "segreto" di Luís Campos. Ha lavorato per settimane all'accordo di con gli agenti, voleva anticipare i top club interessati a lui per la prossima estate a mano libera. L’accordo è pronto per essere completato. Molto presto. Keylor Navas sarà discusso col Napoli in un accordo separato".Â