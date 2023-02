ESPN - Rivoluzione Chelsea in estate: addio Lukaku, a rischio anche Koulibaly

Calciomercato - Rivoluzione Chelsea in arrivo con la fine dei campionati e l’inizio del calciomercato estivo. Lo annuncia ESPN. Dopo aver speso oltre 600 milioni con la nuova proprietà tra spese folli e senza precedenti, è arrivato il momento di piazzare gli esuberi o a prescindere chi non rientra in questo nuovo progetto.

Calciomercato, Koulibaly già saluta il Chelsea?

Tra questi, a gran sorpresa, ci potrebbe essere anche l’ex azzurro Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese - svela l'emittente - sarebbe infatti in bilico al pari di altri nomi importanti come Mateo Kovacic e Callum Hudson-Odoi, mentre è quasi sicura la perdita da 115 milioni di euro per Romelu Lukaku attualmente in prestito all’Inter e totalmente fuori dai progetti londinesi. In estate ci sarà uno tsunami che potrebbe travolgere chiunque, salvo appena pochissimi nomi.