ESPN - Al-Hilal, pronti 120 milioni per Osimhen! Ma non è sicuro che lui accetti

Calciomercato Napoli, notizie su Victor Osimhen! Il giornalista turco Ekrem Konur - corrispondente di ESPN e CaughtOffside - fornisce nuovi aggiornamenti circa l'interessamento del club saudita Al-Hilal per l'attaccante nigeriano del Napoli.

L'Al-Hilal è pronto a offrire € 120 milioni per ingaggiare Osimhen, anche se resta da vedere se l'attaccante sarà disposto a trasferirsi.

Osimhen in Arabia Saudita?

Dunque l'offerta dall'Arabia Saudita per Osimhen sarebbe concreta, tuttavia non è ancora chiaro se l'attaccante del Napoli sia disposto a trasferirsi in un campionato meno competitivo, dal momento che non ha mai nascosto l'ambizione di giocare in Premier League.