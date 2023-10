Esonero Garcia, De Laurentiis ci pensa: ecco l'analisi del possibile sostituto sulla panchina del Napoli | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - Il futuro di RudiGarcia a Napoli è appeso a un filo: l'esonero sembra l'ipotesi sempre più vicina, quasi imminente. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis rilasciate alla Luiss che sicuramente delegittimano l'allenatore: "Con Garcia sto vivendo un momento no. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho oltre ad aver scelto l’allenatore è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno".

Napoli, esonero Garcia? Il possibile sostituto

Esonero Garcia? Il possibile nuovo allenatore del Napoli

E allora, in caso di imminente esonero di Rudoi Garcia, quale allenatore potrebbe sostituirlo? Chi sarà il nuovo allenatore sulla panchina del Napoli? Sebbene nelle ultimissime ore stia avanzando la candidatura forte di Antonio Conte, abbiamo provato ad analizzare tutti i nomi accostati ai partenopei, con le loro caratteristiche, modulo, palmares e ultima esperienza.

Da Conte a Tudor, da Mazzarri a Galtier. Clicca su play per guardare il video di CalcioNapoli24!

Se non riesci a visualizzarlo, clicca qui per guardarlo su Youtube