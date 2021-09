Il Mattino - Salernitana, Castori confermato ancora: non è a rischio esonero

Ultime notizie di calciomercato che riguardano la Serie A e la panchina della Salernitana con Fabrizio Castori a rischio esonero. Perché l'allenatore del club campano ha iniziato nel peggiore dei modi il ritorno in Serie A e ora arrivano importanti novità anche legate al suo futuro.

Calciomercato: esonero Castori, la conferma

Le ultimissime notizie di calciomercato sulla Salernitana e Fabrizio Castori che ha le ore contate con l'esonero imminente. Perché l'allenatore della Salernitana rischia fortemente di essere il primo tecnico sollevato dall'incarico visto l'avvio choc. Tre sconfitte su tre e tanti gol subiti, ma soprattutto grande incapacità di creare azioni da gol. Secondo le notizie de Il Mattino però Castori è stato confermato e non sarà esonerato al momento. Il tecnico che rischia il posto al momento ha avuto un confronto con la dirigenza che gli ha confermato la fiducia, ora però si aspettano risposte.

Ultimissime calciomercato

esonero castori salernitana

Salernitana, avvio disastroso di Castori

E' già record negativo per la Salernitana e l'allenatore Fabrizio Castori che può essere esonerato da un momento all'altro. Perché dopo lo 0-4 contro il Torino, il club campano ha registrato il peggior avvio di sempre in Serie A con tre sconfitte su tre ma con 11 gol subiti. Mai nessuno in queste prime giornate ha subito così tanti gol nel campionato di massima serie italiano. Secondo le ultime notizie sulla panchina dell'allenatore Castori che traballa ci sarebbero conferme in vista dei due prossimi match con Atalanta e Verona. E' in queste prossime due giornate che il club campano, ma soprattutto l'allenatore si giocano tutto il loro futuro.

Ultimissime calcio Napoli

esonero castori

Prossimo allenatore Salernitana, tre nomi per il post Castori

Liverani, Nicola e Maran sono i tre nomi usciti fuori in queste ultime ore per sostituire alla Salernitana Castori che è a rischio esonero e ha le ore contate. Le prossime giornate saranno decisive per il futuro del tecnico che dovrà giocarsi le sue ultime chance per restare ad allenare in Serie A.