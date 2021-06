Serie A - Dopo la rottura con Dionisi, l'Empoli si è messa al lavoro per il suo sostituto, che sarà Aurelio Andreazzoli: per la stagione del ritorno in massima serie gli azzurri hanno fatto da tempo la propria scelta e stanno lavorando per chiudere l'accordo. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb è imminente l'incontro tra le parti per raggiungere l'intesa definitiva e procedere alla programmazione della stagione.