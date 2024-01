Empoli, il presidente: "Prendiamo Gaetano dal Napoli? Ci piace molto, lo stimiamo ma..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il pareggio contro la Juventus? Abbiamo esaurito l’effetto di felicità che ci ha regalato il risultato, adesso si ricomincia perchè ci attende una settimana di lavoro da parte di tutti. Sembrava impossibile, ce l’abbiamo fatta a pareggiare anche grazie all’espulsione di Milik. La squadra ha fatto il suo dovere cogliendo un pareggio insperato. Arbitri? Ho un pensiero in mente da decenni, non ce la faccio a non fare determinati ragionamenti sugli episodi arbitrali con l’idea di non essere noi a rompere le scatole al sistema. Spalletti con la Panchina d’Oro? Ormai quei tempi sono lontani, quando era da noi: ha fatto una cavalcata incredibile che nessuno si sarebbe aspettato, a volte mi chiedono di fare un libro ma dovrei dedicare ben più di un capitolo a più di una persona protagonista del mio club ed in tante piccole imprese.

Prendiamo Gaetano dal Napoli? Lo stimiamo, ma a centrocampo non ci sembra di aver bisogno di ulteriori rinforzi. Ci piace molto, però”