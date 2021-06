Emerson Palmieri-Napoli, Il Mattino: il Chelsea può darlo via a 15mln, l’idea di Spalletti è di chiudere quanto prima

Calciomercato Napoli - Emerson Palmieri gode della stima e della fiducia da parte di Luciano Spalletti, il suo nome è in cima alla lista dei desideri del toscano per il suo Napoli. Ne parla Il Mattino.

“Emerson è pronto a trasferirsi, resta però il non trascurabile aspetto legato all’operazione col Chelsea: potrebbe abbassare le pretese e accontentarsi di 15 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del brasiliano. L’idea di Spalletti è di chiudere quanto prima l’operazione così da avere già in cassaforte uno dei suoi fedelissimi in vista della prossima stagione”