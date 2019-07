Elmas vicino al Napoli: Pandev lo aveva più volte segnalato all'Inter, in passato seguito anche da Fiorentina ed Atletico Madrid

Interessante approfondimento su Elmas, centrocampista del Fenerbahce molto vicino al Napoli, sul sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. Ecco alcuni estratti:

"Il connazionale Pandev, uno dei protagonisti del triplete interista ha spesso segnalato il centrocampista alla dirigenza nerazzurra, riportando eccellenti recensioni sul ragazzo. Seguito a lungo anche dalla Fiorentina ma in Italia nessun club in questione ha deciso di affondare il colpo. [...] Successivamente Eljif passa al Fenerbahce dove prima di compiere la maggiore età disputa solo 5 partite, fino ad arrivare ai giorni nostri e nella stagione appena trascorsa diventa un titolare indiscusso con ben 40 gare disputate con il club turco entrando di diritto nel mirino dei club più importanti come l'Atletico Madrid del Cholo Simeone".