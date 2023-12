Elmas sarà la prossima grande plusvalenza del Napoli, le cifre

Eljif Elmas sarà la prossima grande plusvalenza della SSC Napoli. In vista di una cessione al Lipsia, quanto sarà grande il beneficio a bilancio per la società di Aurelio De Laurentiis?

Il macedone è arrivato dal Fenerbahce il 24 luglio 2019 con un costo di 16 milioni, 164mila e 300 euro. E ha rinnovato un anno dopo fino al 2025. Ed il contratto quinquennale prevede un abbattimento dei costi con quote del 40% al primo anno, poi via via 30-20-7-3%. Il valore attuale di Eljif Elmas a bilancio? Poco meno di mezzo milione: 484.929 euro (nel bilancio chiuso a giugno 2021 il valore era di 2.909.574 euro). E le cifre dell’affare con il Lipsia, 20 milioni di euro, 25 a seconda dei bonus, garantiranno al Napoli di Aurelio De Laurentiis l’ennesima plusvalenza, fondamentale per il bilancio.