Elmas-Napoli, possibile incontro già oggi! Il macedone ha avuto un permesso dal Fenerbahce per chiudere con gli azzurri

Elif Elmas, centrocampista macedone del Fenerbahce, è il primo nome della lista dei rinforzi del Napoli per il proprio reparto centrale. E i tempi dell’affare potrebbero accorciarsi di molto, secondo quanto riportato dai media turchi.

Elif Elmas, centrocampista del Fenerbahçe e della nazionale macedone

Elmas-Napoli, incontro in vista?

Secondo quanto raccolto da fonti turche, in queste ore la trattativa può subire l’accelerata decisiva ed essere portata a termine entro la fine di questa settimana: già oggi, infatti, potrebbe avvenire un incontro - telefonico o di persona, non è dato sapere -, tra Elmas, il suo agente Fali Ramadani ed il Napoli.

Elmas in permesso dal Fenerbahce

Spunta un dettaglio molto interessante: Elif Elmas in questo momento non è impegnato nel ritiro pre stagionale del Fenerbahce perchè in permesso. Dovuto a cosa? Proprio a questo incontro con il Napoli, permesso valido fino alla giornata di domani. Il club azzurro ha già contattato il Fenerbahce ed ha voglia di chiudere il trasferimento quanto prima.