Elmas al Napoli, Auriemma su TS: Manca solo l'annuncio! Tuttofare, gioca in cinque ruoli: cifre e dettagli

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di TuttoSport con un articolo a firma di Raffaele Auriemma svela i dettagli dell'affare Elmas

Manca solo l’annuncio per consegnare ad Ancelotti il terzo acquisto della stagione 2019-2020 e non dovrebbe essere JamesRodriguez. Il Napoli sta per chiudere con il Fenerbache per Eljif Elmas, 19enne macedone che incarna il ruolo del centrocampista giovane e moderno richiesto da Ancelotti, uno molto simile a FabianRuiz. Prima di mettere nero su bianco bisogna limare qualche dettaglio: al Fenerbahçe andranno circa 15 milioni (ne aveva chiesti 20) più bonus legati ai risultati e alle prestazioni del ragazzo classe 1999 che firmerà con il Napoli un contratto da 1.5 milioni indicizzati. Si tratta di un centrocampista tuttofare, avendo ricoperto i ruoli di mediano, mezzala, trequartista e centrocampista di sinistra o destra. Il Napoli ha deciso di virare sul macedone quando ha capito che il Boca Junior non avrebbe concesso sconti per Agustin Almendra. Il classe 2000 xeneize aveva trovato l’accordo con il club azzurro già da dicembre scorso, però il presidente Angelici (nonostante le tante pressioni) insiste nel vendere Almendra al prezzo della clausola: 25 milioni. L’annuncio per Elmas dovrebbe essere imminente