Calciomercato Napoli - Elif Elmas è atterato da qualche ora all'aeroporto di Istanbul per aggregarsi ai suoi compagni in ritiro al Fenerbahce. Il calciatore, incalzato da tifosi e giornalisti allo scalo turco vista la trattativa in essere con il Napoli, ha risposto glissando:

Elmas in aeroporto ad Istanbul

"Non so nulla del mio trasferimento. Sono qui per unirmi alla squadra ed allenarmi". Il Fenerbahce chiede 20 milioni mentre il Napoli è intenzionato ad offrire 15 milioni più 3 di bonus.