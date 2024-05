E se con Conte fosse Kvaratskhelia a partire e non Osimhen?

Antonio Conte è pronto a diventare il prossimo allenatore del Napoli. L'ex Juve e Inter è vicinissimo secondo le ultime notizie alla panchina azzurra e ora può cambiare il mercato. Occhio anche al futuro di Kvaratskhelia e Osimhen.

Calciomercato Napoli: se fosse Kvaratskhelia a partire e non Osimhen

Calciomercato Napoli - Ci sono aggiornamenti che riguardano il mercato del Napoli e la domanda che si pone Alfredo Pedullà di Sportitalia. Se con l'arrivo di Conte il Napoli decidesse di tenere Osimhen? Potrebbe essere decisivo proprio l'allenatore a convincere il nigeriano, anche se l'ingaggio di 10 milioni dell'attaccante potrebbe essere un problema per il club che in questo momento è fuori anche dall'Europa.

Intanto, è tutto ancora aperto, visto che anche Kvaratskhelia è corteggiato dalle big d'Europa e in particolare dal PSG che ha già offerto 100 milioni per lui per sostituire Mbappe. Difficile che si verifichi questa situazione e al momento è soltanto fantamercato, ma occhio alla possibile cessione di Kvaratskhelia e conferma di Osimhen.