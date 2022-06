Mertens, è il Botafogo il club brasiliano interessato! Dal Sudamerica: "E' stato proposto, ecco la situazione"

Calciomercato Napoli - Da Napoli a Rio de Janeiro: potrebbe essere questa la traiettoria di Dries Mertens per chiudere la carriera in una città estremamente suggestiva e tra l’altro anche piuttosto simile alla nostra. Difficile considerando l'arrivo del figlio e una legittima ambizione sportiva, ma intanto si registra uno scenario a sorpresa dall'America Latina.

Mercato Napoli, Mertens al Botafogo?

Secondo quanto infatti riferiscono i media brasiliani, è il Botafogo la società verdeoro sulle tracce del 35enne oggi come oggi più in uscita dal Napoli che in entrata dato un rinnovo in stallo. Tuttavia, come riferiscono i giornali carioca, sembrerebbe che si tratterebbe più di un’idea avanzata al club da alcuni intermediari di mercato che un interessamento diretto.

Il verdetto dipenderà dall’esito di Zahavi, fresco dell’addio al PSV e che rappresenta il primo obiettivo della società neopromossa: in caso di fumata nera, Mertens potrebbe diventare allora un’idea davvero calda. Per il momento è tutto in stand-by.