Paulo Dybala andrà all'Inter ma ha già nostalgia della Juventus.

Come riporta Tuttosport, andrà all'Inter, anche se non subito: prima Marotta deve salutare Vidal, Sanchez e Correa, ma ha già rassicurato l'ex della Vecchia Signora. Se potesse, però, tornerebbe sui suoi passi, come si vocifera nella Nazionale Argentina.

