Dragusin-Napoli, Il Mattino: l'agente spinge per la Premier, ma l'offerta azzurra ha stregato il giocatore

Calciomercato Napoli - E’ Radu Dragusin del Genoa l’obiettivo numero uno in difesa per questa sessione invernale e il Napoli non molla come riporta Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, le ultime su Dragusin

Sebbene l’agente del calciatore spinga per la Premier League, l’offerta partenopea - quinquennale da 2 milioni di euro a salire - avrebbe stregato il calciatore. Difficilmente potrebbe guadagnare di più scegliendo gli Spurs. Dovesse andar male il piano B in Serie A ha il nome di Buongiorno, ma il Torino lo valuta 25 milioni. Si defila invece l’ipotesi Dier proprio del Tottenham, per il quale diventa difficile senza i benefici fiscali del decreto Crescita.