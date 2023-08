Calciomercato Napoli -Siamo all’ultima curva per Michael Folorunsho, 25enne del Napoli, al Verona. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il sì del centrocampista è confermato, così i veneti restano in stretto contatto con il Napoli per definire gli ultimi step del trasferimento del ragazzo alla corte di Marco Baroni. Anche Gianluca Gaetano potrebbe lasciare in questa sessione la squadra azzurra allenata da Rudi Garcia"