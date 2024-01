L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in chiave calciomercato Napoli:

"Oggi Mazzocchi si legherà ufficialmente al Napoli con il contratto di tre anni e mezzo più un’opzione per il quarto e sosterrà anche il primo allenamento con il gruppo guidato da Mazzarri. Nel corso della settimana ci sarà il via libera per il prestito di Zanoli al Genoa che sta liberando lo spazio sulla corsia destra con la cessione di Hefti al Montpellier.