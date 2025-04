Dopo Marianucci altro colpo? Cammaroto: "Affare vicinissimo, è il 1° nome della lista"

Calciomercato Napoli, dopo Luca Marianucci pronto un altro colpo in difesa per l’estate. Ad assicurarlo è Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Calciomercato Napoli, si chiude il 2° colpo in difesa?

Ecco quanto ha affermato: