La conferma arriva dal diretto interessato: Romelu Lukaku al 99% giocherà nella Roma. L'ha ammesso lo stesso attaccante belga a Het Laaste Nieuws: "Sono nervoso. Domani vado a Roma per firmare il contratto", ha dichiarato il centravanti in uscita dal Chelsea direttamente dal Belgio, dove si trova attualmente con la famiglia. Proprio in queste ore la dirigenza dei giallorossi sta definendo a Londra il suo arrivo in prestito oneroso dai Blues fino al prossimo 30 giugno.