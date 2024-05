Difesa Napoli, sempre viva la pista Martinez Quarta: piace anche a Conte

Martinez Quarta-Napoli era già finito nel mirino del Napoli in passato. Ventotto anni e contratto in scadenza a giugno 2025.

Il Napoli segue Martinez Quarta

Lucas Martinez Quarta sta per terminare la sua quarta stagione alla Fiorentina, una delle migliori, e per questo il Napoli lo avrebbero messo nella lista dei possibili colpi. L'arrivo di Conte rivoluzionerà il mondo-Napoli, a partire proprio dalla difesa. E, secondo la Gazzetta dello Sport, il nome buono è proprio quello del Chino. Per la retroguardia occhio anche a un ex viola come David Hancko del Feyenoord, mentre in mezzo al campo piace Luis Alberto.