Roma, primo giorno per Diawara: eccolo con la sciarpa giallorossa [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Amadou Diawara comincia la sua esperienza con la nuova squadra. Il centrocampista ex Napoli è stato immortalato con la sciarpa della Roma per la stagione alle porte.

Foto Diawara Roma, primo scatto in giallorosso

Amadou Diawara saluta il Napoli e approda alla Roma. Nuova avventura per il guineano che ha trovato poco spazio con Carlo Ancelotti. Il centrocampista prima di andare via ha scritto un post su Instagram in cui saluta la società e la città partenopea