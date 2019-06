Diawara-Roma, a luglio l'ufficialità: ieri summit con gli agenti, possibile accordo quinquennale con bonus

Gli agenti del 28enne difensore spagnolo Marc Bartra, calciatore del Betis, ieri si sono incontrati a Milano col d.s. della Roma Gianluca Petrachi, gettando le basi del trasferimento. Bartra sostituirebbe Kostas Manolas, diretto al Napoli all'interno di uno scambio che porterà Amadou Diawara in giallorosso. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"A luglio, poi, si attende anche l’ufficializzazione dell’operazione Diawara con il Napoli sulla base di circa 16 milioni più bonus. Ieri gli agenti del centrocampista della Guinea si sono incontrati con i dirigenti giallorossi per trovare l’accordo sull’ingaggio. Probabile che si chiuda con un quinquennale da circa 1,8 milioni a stagione. L’impressione è che abbiano lavorato sui bonus, che il club giallorosso intende mettere sopratutto in caso di ritorno, fra un anno, in Champions"