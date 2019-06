Diawara-Milan, Gazzetta: i rossoneri potrebbero rilanciarlo, ma il discorso non è stato approfondito

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'interesse del Milan per Amadou Diawara: "Ieri a Casa Milan è stato ricevuto Daniele Piraino, rappresentante di Amadou Diawara: il Napoli lo ha acquistato nel 2016 dal Bologna per quindici milioni. Oggi non è tra gli intoccabili di Ancelotti e il Milan lo segue da tempo: ha 21 anni, gioca in Serie A da quattro, e ha un potenziale espresso nel soprattutto a Bologna e meno nelle stagioni successive al Napoli. Il Milan potrebbe rilanciarlo ma è un pensiero che non è stato approfondito: la visita di ieri serviva ad avviare i contatti"