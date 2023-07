Sky - Rinnovo Di Lorenzo, si discute sulla durata del nuovo contratto: le ultime su Osimhen

Notizie Napoli calcio. Ultimi aggiornamenti in casa Napoli sul fronte rinnovi di contratto: sul tavolo le trattative per Di Lorenzo e Osimhen.

Ecco quanto riportato dal giornalista Massimo Ugolini di Sky Sport sulle situazioni Osimhen e Di Lorenzo:

Siamo ad un buon punto per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, si lavora alla nuova scadenza che legherà la carriera del terzino destro al Napoli. Si discute se firmare fino al 2027 o 2028, ma non è da escludere che poi in futuro si possa andare anche più avanti.

Situazione rinnovo Osimhen più complessa: c'è l'apertura del giocatore a restare e del Napoli ad aumentare l'ingaggio, seppur la scadenza nel 2025 genera apprensione. Si cerca la soluzione migliore per accontentare il nigeriano, così da mantenerlo come punto fermo anche per le prossime stagioni. La posizione del presidente è chiara, per vendere Osimhen ci vogliono circa 200 milioni ed è una cifra importante anche per squadre come il PSG, ma il Napoli non vorrebbe affrontarla e lavorerà nel corso dei ritiri per trovare un accordo.