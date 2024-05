Di Lorenzo-Napoli, Cerchione svela: "Non ha chiesto la cessione! Ecco come stanno le cose"

Calciomercato Napoli. Negli ultimi giorni in casa Napoli è scoppiato il caso Di Lorenzo, con il capitano azzurro che avrebbe chiesto la cessione immediata la prossima estate.

A fare il punto della situazione sul caso Di Lorenzo è il giornalista Luca Cerchione sui suoi profili social:

Giovanni Di Lorenzo non ha chiesto la cessione al Napoli, ma una gestione diversa rispetto a quella della stagione che sta per concludersi. La prima settimana di Manna è esattamente ciò che ha chiesto: col gruppo squadra parli chi, in qualunque società, è preposto a farlo, e non chiunque. Questo non esclude che potrebbe andare via di fronte alla giusta offerta - come tutti in casa azzurra -, ma lui non ha assolutamente chiesto di andare via.