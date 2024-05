Di Lorenzo-Juventus, Tuttosport: idea concreta, non è indifferente al bianconero!

Calciomercato SSC Napoli - La Juventus resta una potente calamita, in questi giorni non sta lasciando indifferente Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli. Ne parla Tuttosport.

La disastrosa annata ha lasciato gli azzurri con tante scorie, ultima la frattura tra l’ambiente e il terzino destro Giovanni DiLorenzo:

"Il perno della Nazionale di Spalletti ha smarrito l’opportunità di disputare la Champions League, il Mondiale per Club e la Supercoppa Italiana, dettagli mica tanto secondari per un giocatore di 31 anni, all’apice della carriera, consapevole di non avere davanti a sé un tempo infinito da trascorrere in campo.

A Torino ritroverebbe non soltanto stimoli, ma anche tutti questi palcoscenici da calcare. Ecco perché l’ipotesi di un suo trasferimento si sta facendo via via più concreta".