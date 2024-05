Di Lorenzo-Juventus, definito il prezzo: niente sconti da ADL! Ma spunta una contropartita

Calciomercato SSC Napoli - Per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e per il suo entourage questi sono giorni di profonda riflessione, come racconta Tuttosport. Andrà alla Juventus?

Di Lorenzo alla Juventus? Spuntano prezzo e contropartita

De Laurentiis, in caso di addio, non intende fare sconti a nessuno, men che meno alla Juventus: