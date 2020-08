Di Lorenzo e Mario Rui, l'agente: "Ennesima dimostrazione di fiducia dal Napoli, i calciatori sono entusiasti del rinnovo"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente tra i tanti di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui ed Elseid Hysaj a Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ennesima dimostrazione di fiducia in Di Lorenzo e Mario Rui, gli è stato rinnovato il contratto. Giovanni aveva ancora 4 anni di contratto, eppure è arrivato il prolungamento. Per Mario Rui la società ha dimostrato di voler puntare ancora su di lui, ecco perché anche lui ha avuto l’offerta. Nonostante il cambio d’allenatore Di Lorenzo ha dimostrato tanto, è un grande giocatore. A inizio stagione tutti dicevano ‘prendiamo sempre giocatori dall’Empoli’.