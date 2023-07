Di Lorenzo a vita nel Napoli, ci siamo! L’accordo è quasi raggiunto, restano da limare alcuni dettagli

Calciomercato Napoli - Da oggi entra con prepotenza nel menù anche la situazione di Giovanni Di Lorenzo, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Rinnovo Di Lorenzo, le ultime

Il capitano: a vita. Pronto a firmare fino al 2028, a prolungare di altri due anni una storia di calcio che all’improvviso s’è trasformata in un romanzo d’amore:

“L’accordo è quasi raggiunto e restano da limare alcuni dettagli che saranno discussi faccia a faccia con Adl dal suo manager Giuffredi, arrivato ieri a Dimaro. Lui, tra l’altro, è anche l’agente di Politano e Davide Faraoni, l’esterno destro del Verona che, se alla fine Zanoli sarà ceduto in prestito (al Genoa), arriverà per completare la coppia proprio con Di Lorenzo. Si vedrà”

Il Napoli ieri ha vinto 6-1 (2-0) l’esordio stagionale con l’amichevole giocata contro la squadra dilettanti dell’Anaune Val di Non sul campo di Dimaro Folgarida. Il primo gol della nuova stagione è stato realizzato da Matteo Politano su rigore al 21’. Come previsto l’allenatore Garcia non ha schierato i nazionali giunti in Val di Sole questa settimana e che ieri si sono allenati a porte chiuse. Per la squadra trentina a segno Nicolò Biscaro su rigore al 51’.

NAPOLI (4-3-3): Contini (dal 46’ Idasiak); Zanoli (dal 46’ Marchisano), Folorunsho (dal 46’ D’Avino), Juan Jesus (dal 46’ Obaretin), Mario Rui (dal 46’ Olivera); Vergara (dal 46’ Coli Saco), Demme (dal 46’ Iaccarino), Spavone (dal 46’ Russo); Politano (dal 46’ D’Agostino), Ambrosino (dal 46’ Cioffi), Zerbin (dal 46’ Marranzino). All. Garcia

ANAUNE (4-2-3-1): Gionta (dal 55’ Souza Kreuger); Sartori (dal 55’ Cressotti), Allegretti (dal 55’ Belfanti), Faes (dal 55’ Stankov), Badjan; Casagrande (dal 55’ Berti), Menapace; Micheli (dal 55’ Prantil), Kumrija (dal 55’ Orsini), Diagne (dal 55’ Buzura); Biscaro (dal 55’ Arnoldi). A disp.: Rizzi. All.: Morano

Marcatori: Politano al 22’ su rig., Vergara al 25’, Cioffi al 49’, Biscaro su rig. al 51’ (An), Coli Saco al 57’, Iaccarino al 68’, Olivera all’89’

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Assistenti: Leo Postoraro di Verona e Paul Ndoja di Bassano del Grappa