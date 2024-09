Di Canio esalta McTominay: "Farà bene a Napoli, ha cuore e intelligenza! È di caratura europea"

Ultime news Napoli - Paolo Di Canio ha parlato di Juventus-Napoli ai microfoni di Sky Calcio Club, a Sky Sport:

"Antonio Conte è maniacale nel suo lavoro settimanale, chiede cose semplici, fa fare cose non complicate, ma vuole molta intensità. Nell'applicazione, non si devono fare cose cervellotiche, ma facilmente assimilabili: il Napoli riconquista in modo equilibrato e costruisce con attenzione.

Lukaku-Osimhen? Lukaku fa molto la boa, mentre Osimhen arrivava sempre sulla palla con grande furore. Il Napoli gioca scaricando sul centrocampista che arriva da dietro. I difensori devono sempre creare distanze tra Lukaku e i compagni per evitare che gli arrivi la palla.

Scott McTominay? Gli scozzesi sono guerrieri, hanno il cuore, ma sono anche molto intelligenti: McTominay e Gilmour sanno ragionare. L'ex United è diventato un giocatore europeo! E a Napoli, per me, potrebbe fare molto bene. Ha la tigna dello scozzese".