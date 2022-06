Deulofeu vuole Napoli! Contatto De Laurentiis-Pozzo, l'Udinese punta due azzurri

L'attaccante spagnolo dell'Udinese Gerard Deulofeu è promesso sposo del Napoli, ma con accordi ancora da definire e altre uscite che frenano la fumata bianca.

Deulofeu Napoli, le ultime

Il belga Dries Mertens vorrebbe restare - in ogni caso andranno riviste le cifre - ma non ha ancora ricevuto una proposta. In attesa Deulofeu:

"Individuato dalla società come jolly offensivo utile in tutti i ruoli. L’esterno dell’Udinese non vede l’ora di vestire l’azzurro, coi bianconeri l’accordo è vicino, c’è già stato il contatto tra De Laurentiis e Pozzo, quest’ultimo apprezza Zerbin e Gaetano (non per forza da inserire nello stesso affare) e comunque i rapporti tra i due club sono ottimi e dunque, nel caso, non sarà difficile trovare un’intesa"

