Ultimatum Deulofeu al Napoli: aspetterà 10 giorni! Gaetano contropartita: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la trattativa Deulofeu-Napoli. L'attaccante dell'Udinese è vicino agli azzurri ma vanno limate ancora delle distanze con il club bianconero: tra le società ballano pochi milioni, mentre lo spagnolo ex Milan ha già dato il suo placet per indossare la maglia azzurra.

Deulofeu Napoli, ultimatum del giocatore

La società di De Laurentiis attende le cessioni per affondare il colpo, ma intanto il tempo inizia a stringere Deulofeu vuole conoscere il proprio futuro. Secondo quanto scritto da Calciomercato.com, l'attaccante ha dato un limite di tempo al Napoli: