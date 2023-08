Demme in uscita dal Napoli? Due opzioni quasi irrealizzabili in Serie A, c'è un problema enorme

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha esigenza di vendere i «pezzi pesanti», economicamente parlando: anche Demme non scherza. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Quando arrivò, gennaio 2020, gli venne riconosciuto un contratto di assoluto rilievo (3,8 lordi) che adesso, nel piano di contenimento dei costi, è piombo per le casse. Le chanches di andarsene all’Hertha Berlino sono evaporate, c’è qualcosa in Italia - il Verona e anche il Genoa - che però con certi stipendi non vogliono averci a che fare e che dunque diventano opzioni quasi irrealizzabili”