Radio Kiss Kiss - Per De Paul pronti 25mln, spunta una richiesta all'Udinese. Giuntoli sta provando a fare un capolavoro in Liga

Ultimissime notizie calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni di calciomercato sulla squadra di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

"E poi Inglese, Grassi, Rog e forse Verdi: in totale farebbero cento milioni di euro, da reinvestire: 10 su Di Lorenzo, 25 su Castagne, 25 su De Paul, ed oltre 40 Lozano. Per De Paul c'è stata una telefonata tra Giuntoli e Pradè, è stata chiesta una settimana in cui l'Udinese non ascolterà altri club interessati all'argentino".