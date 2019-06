De Paul-Napoli, Radio Marte - L'affondo decisivo solo con la cessione di Insigne o Allan

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, il giornalista Raffaele Auriemma è tornato a parlare di Rodrigo De Paul, estroso giocatore dell'Udinese che interessa anche al Napoli.

De Paul interesse da tempo alla SSC Napoli che però non ha mai avviato l'affondo decisivo. Il giocatore argentino è reduce da una stagione entusiasmante all'Udinese: quest'anno ha totalizzato ben 36 presenze in Serie A, mettendo a segno addirittura 9 gol, molti più delle scorse stagioni, quando si era fermato a quota 4. Ci sono pochi dubbi sul fatto che gradirebbe un passaggio ad un club di prestigio come il Napoli, che gli darebbe qualche chances di giocare la Champions League.

De Paul Napoli, ritorno di fiamma possibile se parte un big

"Ora sono in Brasile a seguire la Copa America perché hanno anche Lautaro Martinez nella stessa agenzia ma tra due settimane gli agenti di De Paul sbarcheranno in Italia per capire quali sono le offerte relative al giocatore dell'Udinese. Oltre al Napoli e all'Inter ci sono anche sondaggi da Spagna e Inghilterra". "Per quanto riguarda il Napoli, da quello che ci raccontano, qualora il club avesse la percezione o la certezza di vendere Lorenzo Insigne, si tufferà su De Paul, anche se non per sostituirlo in quel ruolo ma per metterlo a centrocampo, specie nel caso in cui venisse venduto Allan".

Insomma: De Paul al Napoli solo se parte uno tra Insigne ed Allan, due calciatori di assoluto spessore di cui De Laurentiis non vuole privarsi, ma che le logiche del calciomercato potrebbero portare via da Napoli, in caso di grandi offerte provenienti dall'estero.