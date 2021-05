Calciomercato Napoli - A Tifosi Napoletani è intervenuto in diretta Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli.

"De Paul a Napoli? Non posso darvi questo scoop! E' un calciatore incredibile che può giocare in qualsiasi delle squadre che si qualificheranno per la Champions League. E' impressionante come abbina qualità e quantità. Può giocare in qualsiasi ruolo tra attacco e centrocampo".