Walter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Veretout sarà acquistato appena andrà via Allan, è una mia idea. Si giocherà il posto con Demme e Lobotka scalerà da mezzala a destra con Fabian. L’altra coppia sarà formata da Zielinski ed Elmas.