De Maggio svela: "Summit a Capri decisivo, via alle cessioni di Koulibaly, Allan e Milik. In arrivo 150 milioni"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Da Capri, dopo l'incontro tra Giuntoli, Gattuso e De Laurentiis si è deciso che prima dovranno arrivare le cessioni e poi si tornerà sul mercato. Via alle cessioni di Koulibaly, Allan e Milik. Dopo loro partiranno anche Younes, Llorente, Malcuit e altri. Possono arrivare 150 milioni dalle cessioni".