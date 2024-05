De Maggio: "Suggestione Kean se parte Simeone! La verità su Buongiorno"

Calciomercato Napoli. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal:

Soulè? Per me va all'Atalanta, sarà la fiche da girare all'Atalanta per prendere Koopmeiners. Moise Kean potrebbe essere una suggestione se andasse via Simeone, poi Conte vorrà valutare anche Cheddira. Caprile e Meret son destinati a restare a Napoli l'anno venturo. Che io sappia non ci sono possibilità di arrivare a Buongiorno. Conte? E' raggiante per il progetto Napoli, ci assicurano che non ci sia alcuna clausola che lo libererebbe dopo una sola stagione".