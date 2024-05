De Maggio: "Il Napoli è interessato a Gudmundsson, ma non quello del Genoa! Sembra che a Conte piaccia molto Zirkzee..."

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi:

"Osimhen? Il suo volere è la Premier League, non è attratto dal PSG anche perchè in Francia ci ha già giocato. Se non arrivassero offerte dalla premier terrebbe in considerazione delle proposte dall'Arabia. Al Napoli tutto ciò non interessa, l'importante è che arrivino 120 mln.

Lukaku? Da quello che so non c'è nulla di concreto, è una suggestione che viene abbinata a Conte.

Di Lorenzo? Non s'è sentito tutelato dalla società in qualità di capitano e le dichiarazioni del suo agente hanno acceso i riflettori di altri club che vorrebbero il capitano del Napoli. Se Conte vuole Di Lorenzo si spenderà per convincerlo a restare a Napoli.

Sembrerebbe che ad Antonio Conte piaccia molto Zirkzee e sarebbe un acquisto interessante. Il Napoli è interessato ad un Gudmundsson, ma non è quello del Genoa, ma gioca nel Lille ed è un terzino sinistro. Il calciatore vorrebbe venire a Napoli"