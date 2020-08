Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Giuntoli aveva fatto tutto per chiudere il colpo Theo Hernandez, poi il calciatore ha scelto il Milano perché più simile a Madrid, ha scelto la città della moda. Spesso scelgono la città al progetto".