De Maggio: "Conte-Napoli al 93%! Sarà inserita un'opzione nel suo contratto"

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio è stato ospite ieri sera di "Pressing", sui canali Mediaset. De Maggio ha parlato di Antonio Conte e della sua trattativa per diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Queste le dichiarazioni di De Maggio a Pressing su Conte al Napoli.

"Al momento percentuale altissima: mi tengo basso dicendo al 93%! Gli accordi sono stati trovati. Ci sono ancora dei dettagli importanti da sistemare. Se non dovessero cambiare gli accordi, siamo molto vicini a quello che diventerà l'annuncio dopo lo scambio dei contratti. Hanno definito la durata e l'ingaggio di poco superiore ai 6 milioni di euro annui per tre stagioni. Nello staff arriverà anche Gabriele Oriali, che non farà il team manager ma sarà nello staff di Conte.

Si aspetta solo De Laurentiis. Se verrà confermato il lavoro splendido che ha fatto Manna appena arrivato, in 48 ore dovrebbe esserci la firma del contratto: due anni con opzione per il terzo anno da esercitare o declinare da ambo i lati. Non ci saranno paletti. È un matrimonio destinato a celebrarsi nelle prossime 48 ore".