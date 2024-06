De Laurentiis sta ancora pagando Rudi Garcia?

E' iniziata ufficialmente l'era napoletana di Antonio Conte. In attesa della conferenza stampa di presentazione, l'obiettivo è chiaro: tornare subito al vertice e archiviare la passata stagione che resterà agli annali come uno dei periodi più bui dell'era De Laurentiis. A oggi senz'altro il peggiore in assoluto sperando che il futuro riservi solo gioie o quanto meno annate nemmeno lontanamente simili a quest'ultima.

Col corso delle settimane, però, tutti si stanno mettendo alle spalle questa stagione terrificante. Lo ha fatto di sicuro Francesco Calzona che proprio oggi è tornato a parlare di Napoli ma nel frattempo impegnato a Euro 2024 con la Slovacchia e reduce da un debutto vincente contro il Belgio, ma lo sta facendo anche Walter Mazzarri per il quale è arrivata una estera a sorpresa per il ritorno in panchina.

La SSC Napoli sta ancora pagando Rudi Garcia?

E Rudi Garcia? Che fine ha fatto il tecnico francese da cui ha avuto inizio il tutto? Il 60enne si sta godendo la paternità in Francia da quando è finita in anticipo la sua avventura napoletana, in attesa di una nuova possibile chiamata europea per le prossime settimane. Lì dove questa dovesse effettivamente giungere, l'allenatore non dovrebbe nemmeno passare per ADL poiché non dovrebbe essere più a libro paga nonostante il contratto fino al 2025.

All'interno di questo, infatti, vi era una clausola a favore del club con cui era possibile la risoluzione anticipata rispetto alla scadenza prefissata. Opzione di cui il presidente ha sicuro usufruito per liberarsi dell'ingaggio da 2.8 milioni di euro così da concentrarsi solo sul nuovo mega stipendio di Conte. Tagliati i legami con l'ultima annata per quanto riguarda gli allenatori, ora bisognerà farlo coi calciatori. Via i rami secchi e chi non ha più intenzione di onorare i colori azzurri.